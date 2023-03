Tentoonstelling slavernijverleden van het Rijksmuseum te zien in New York

NEW YORK – Het onderwerp van slavernij is van wereldwijde betekenis. Om die reden heeft de Verenigde Naties (VN) besloten om de tentoonstelling “Slavernij” van het Rijksmuseum te presenteren in hun hoofdkantoor in New York. Tot en met 30 maart 2023 is er een speciale versie van de tentoonstelling te zien in de openbare entreehal van de VN.

“De erkenning van de impact die slavernij heeft gehad op de wereldgeschiedenis en nog steeds heeft, is van groot belang. Daarom zijn we de Verenigde Naties zeer dankbaar om daarvoor middels deze tentoonstelling aandacht te vragen,” aldus Taco Dibbits, hoofddirecteur van het Rijksmuseum.

Het Rijksmuseum presenteert de tentoonstelling onder de titel “Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery” bij de VN in New York. Dit evenement vindt plaats in het kader van het United Nations Outreach Programme on the Transatlantic Slave Trade and Slavery. De Permanente Missie van het Koninkrijk der Nederlanden bij de VN en het Nederlands consulaat-generaal in New York hebben deze tentoonstelling mede mogelijk gemaakt.

De tien persoonlijke verhalen uit de oorspronkelijke Slavernijtentoonstelling worden gepresenteerd rond één enkel object uit de Rijksmuseumcollectie: een voetboei waarin meerdere mensen konden worden vastgeketend. In New York zal er een programma zijn met sprekers uit de Verenigde Staten, het Caribisch gebied en Europa, die reflecteren op de relatie tussen musea, koloniale geschiedenis, samenlevingen en de toekomst. Ook wordt de film “Nieuw Licht in New York” vertoond. In deze film volgt documentairemaker Ida Does het team van conservatoren bij de totstandkoming van de tentoonstelling in 2021.

“Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery” zal ook in aangepaste vorm beschikbaar zijn om in andere VN-kantoren en ambassades wereldwijd te worden tentoongesteld.

De tentoonstelling “Slavernij” was eerder te zien in het Rijksmuseum tussen 18 mei en 29 augustus 2021. Vanwege de Covid-19 beperkingen was de kaartverkoop gebonden aan een maximum van 80.000 bezoekers. In totaal hebben 3,4 miljoen mensen wereldwijd kennis kunnen nemen van de verhalen via de onlinetentoonstelling.

De tentoonstelling genoot internationaal buitengewone media-aandacht. Dit was voor de VN reden om het Rijksmuseum uit te nodigen een voorstel in te dienen voor een speciale versie van de tentoonstelling. “Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery” werd uit meerdere inzendingen verkozen.