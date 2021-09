Tentoonstelling van Kunst voor CliniClowns, kunst met een glimlach

11 Gedeeld

CliniClowns Curaçao stelt voor het eerst alle werken ten toon die in de afgelopen 10 jaar door diverse kunstenaars speciaal voor de stichting zijn gemaakt. Deze kunstwerken zijn gereproduceerd op de bekende, en geliefde, boodschappentassen van CliniClowns, waar de stichting toendertijd een primeur mee had.

Begin dit jaar werd de 7de editie van deze ‘fundraising artbag’ gepresenteerd met een illustratie van Sander van Beusekom. De tas kan geproduceerd worden door diverse sponsoren, waardoor de opbrengst geheel ten goede komt aan het werk van CliniClowns Curaçao.

De kunstwerken, en de daarmee geproduceerde tassen, zijn de hele maand september te zien in het Café van Van Den Tweel te Zeelandia. Op 25 september van 9-13 uur zal de stichting aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en eventuele nieuwe donateurs in te schrijven.



Stichting CliniClowns Curaçao zorgt voor afleiding en plezier bij zieke kinderen en kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking, en bij mensen met dementie.

De clowns zijn getrainde professionals en de bezoeken aan de instellingen zijn gratis. Dit is alleen mogelijk door giften uit de gemeenschap. Men kan CliniClowns steunen door bijv. een tas te kopen, of donateur te worden.

