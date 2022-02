Tessa Smeulers en Dana Kibbelaar aan het roer bij Theaterfestival Boulevard in ’s-Hertogenbosch

27 Gedeeld

Foto boven: Tessa Smeulers (l) en Dana Kibbelaar | Foto: Karin Jonkers

De Curaçaose Dana Kibbelaar gaat samen met Tessa Smeulers de nieuwe directie van Theaterfestival Boulevard en Stichting Bosse Nova voeren. De twee lossen waarnemend directeur Peggy Olislaegers af.

Kibbelaar was eerder onder meer hoofd programma-productie en manager van Teatro Luna Blou op Curaçao en docent event management aan The University of the Dutch Caribbean. Vanaf 2009 werkte zij voor Theatergroep Siberia en Maas Theater en Dans waar zij verantwoordelijk was voor de acquisitie en relatiebeheer. Op dit moment werkt ze bij het Fonds Podiumkunsten.

Smeulers (1982) is sinds 2009 aan Boulevard verbonden, waarbij nu een aantal jaar als hoofd programma. Ze is onder meer lid van de adviesraad van het Erasmushuis in Jakarta en adviseur projectsubsidies van de Gemeente Utrecht.

Volgens Mieke Geeraedts van de Raad van Toezicht is het theaterfestival in goede handen bij het duo: “Wij hebben alle vertrouwen in deze twee vrouwen die met hun elkaar aanvullende profielen een krachtig volgend hoofdstuk van het festival zullen inleiden.”