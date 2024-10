Nieuws Curaçao test artikel Redactie 21-10-2024 - 0 minuten leestijd

Op het terrein staan 9 ongekoelde zeecontainers met biomedisch afval dat niet verbrand kan worden, omdat de verbrandingsinstallatie na klachten van de omwonenden is stopgezet. Het afval in deze containers is gedeeltelijk verpakt in afgesloten vaten en gedeeltelijk verpakt in plastic afvalzakken. Het aantal containers groeit en sommige containers staan er al langer dan een jaar. Meerdere containers verkeren in slechte staat.

0