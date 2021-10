Test- en herstelbewijs later mogelijk in Health App

12 Gedeeld

WILLEMSTAD – Coronatest- en herstelbewijzen zullen in een later stadium ook verwerkt kunnen worden in de Curaçao Health App. Dat meldt technisch ontwikkelaar Farouk de Windt aan Dolfijn FM.

Sinds gisteren is het mogelijk om je vaccinatieboekje om te laten zetten naar een digitaal coronabewijs via www.curacaohealthapp.com. De daadwerkelijke app ligt nu ter goedkeuring bij zowel de Playstore als de App Store.

Op dit moment kun je alleen nog een digitale QR-code krijgen als je volledig gevaccineerd bent, maar de Windt laat weten dat er ook gewerkt wordt aan de mogelijkheid van het digitaliseren van de andere toegangsbewijzen.

Lees ook: