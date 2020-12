Testratio 13,8 procent, 75 positieve tests

13 Gedeeld

Willemstad- Er zijn vandaag 75 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd uit 542 testen. Van 5 cases is de besmettingsbron duidelijk, van de rest nog niet.

Eén persoon in het ziekenhuis is overgeplaatst naar de IC. Eén persoon is ontslagen uit het CMC. Dit brengt het totaal aantal personen in het ziekenhuis op 14 van wie 4 op de IC.

Er zijn 70 personen genezen. Het aantal actieve cases op het eiland is nu 1858. De testratio is 13,8 procent, wat er op neer komt dat één op de 7 geteste mensen een positief testresultaat heeft.

