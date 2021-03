Testratio Bonaire voor tweede dag op rij 50 procent

KRALENDIJK – Op Bonaire blijft de testratio onverminderd hoog. Voor de tweede dag op rij is de helft van het aantal afgenomen testen positief. 371 mensen hebben op dit moment Covid-19 en zitten in isolatie of thuisquarantaine.

Er liggen in totaal zestien coronapatiënten in het ziekenhuis. Twee buiten Bonaire en veertien in ziekenhuis Mariadal, van wie vijf op de afdeling intensieve zorg. Daar is nog maar één bed over.

