Testratio Curaçao schommelt onder vier procent

WILLEMSTAD – Gisteren zijn 76 mensen op Curaçao positief getest op een totaal van 2285 afgenomen testen. De testratio blijft daarmee min of meer gelijk met de afgelopen dagen, 3,3 procent. De meeste besmettingen zijn lokaal.

Er is één patiënt opgenomen in het CMC, daar liggen nu twee corona patiënten, maar niemand op de afdeling intensieve zorg. Het totaal aantal actieve cases is 610, dat is 49 meer dan woensdag. Op Bonaire kwamen er twee nieuwe cases bij. Daar is het totaal aantal actieve besmettingen 16, één minder dan de dag ervoor.

Lees ook: