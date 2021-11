Testratio november bijna gelijk aan oktober, wel minder testen uitgevoerd

1 Delen

WILLEMSTAD – In de eerste tien dagen van november is er gemiddeld ruim minder getest op Corona dan vorige maand in oktober. Toen voerden de testlaboratoria gemiddeld ruim 1700 testen per dag uit. Deze maand staat dat gemiddeld op bijna 1000. Maar de positieve testratio is nauwelijks anders, gemiddeld is 1 op de 100 testen positief.

Het aantal actieve coronabesmettingen is gisteren gedaald van 93 naar 90. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gelijk gebleven. Daar liggen nog zeven patiënten met corona, van wie twee intensieve zorg nodig hebben.

