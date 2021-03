16 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er zijn zaterdag en zondag 541 mensen positief getest. In totaal werden bijna 2800 coronatesten afgenomen. Daarmee kwam de testratio op 19,7 procent. 88 mensen zijn covid-vrij verklaard.

Achttien mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Twee patiënten overleden als gevolg van covid. Er liggen nu 68 patiënten in het ziekenhuis, van wie 19 op de intensive care. Het aantal actieve cases is nu 2432.