Testratio zondag 9,6 procent

Zondag zijn 27 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd uit 280 testen. Een besmettingsratio van 9,6 procent.

Negen zijn te herleiden naar eerdere cases, de rest nog niet. 27 mensen zijn genezen.

Eén patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis, maar er is ook één patiënt opgenomen. In het CMC liggen nu zeventien patiënten van wie zeven op de intensive care.

Het aantal actieve cases is nu 1660.

Vanmiddag om 15.00 uur is er een persconferentie van de overheid. Daarin worden mededelingen gedaan over de voortzetting van de eerder maatregelen ter voorkoming van verdere besmettingen.