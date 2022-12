The Lifestyle Pop-Up event – ‘The Holiday Edition 2022’

WILLEMSTAD – Aanstaande zaterdag vindt bij Landhuis Vredenberg de kerst editie plaats van ‘The Lifestyle Pop-Up Event’, genaamd ‘The Holiday Edition 2022’.

De initiatiefnemers en tweelingzussen Daniella & Christina de Windt (29 jaar) hebben voor deze gelegenheid weer hun krachten gebundeld met Yinetd Buijze en Arianna Ribeiro en organiseren samen de ‘The Holiday Edition 2022’ op zaterdag 10 december van 3 tot 10. Christina de Windt en Arianna Ribeiro, beiden woonachtig in het buitenland, steunen voornamelijk op afstand en Daniella de Windt trekt op Curaçao het project met bijstand van Yinetd Buijze.

The Lifestyle Pop-Up event is een knus en gezellig familie evenement voor de levensgenieters die zich graag laten prikkelen op creatief vlak, een kijkje willen nemen op het prachtige terrein bij Landhuis Vredenberg en de lokale ondernemers een warm hart toedragen. Deze keer zal deze unieke locatie omgetoverd worden in een ‘vibrant Christmas wonderland’ en zal er wederom groots worden ‘uitgepakt’.

Het landhuis en de omliggende tuin zullen sfeervol verlicht en aangekleed worden met decor en versiering, grotendeels gemaakt van oude en ‘second hand’ materialen. Met het ‘up-cyclen’ wil het team laten zien dat behoud, duurzaamheid en hergebruik ook binnen hun organisatie en events belangrijk zijn. Zo is er de ‘glowing wishing bench’ voor eenieder die een bijzondere Kerstwens wil delen ten midden van een sprookjesachtige fluorescerende omgeving.

Speciaal voor deze editie komen er in totaal bijna 100 gedreven en passievolle ondernemers samen met leuke en veelal unieke producten. De bezoekers kunnen bij deze creatieve ‘pop-up’ markt een productmix van onder andere ‘arts & crafts’, kleding, gezondheid, cosmetica, ambachtelijke producten, sieraden en woonaccessoires verwachten. Ook een grabbelton voor jong en oud en voor de allerkleinsten is er een ruim aanbod in de ‘kids area’ met knutselen, leerzame spellen, een ballonartiest en schmink.

Landhuis Vredenberg is een beschermd nationaal monument en is volledig gerestaureerd. Het landhuis is omgeven door een rijkgroene tuin, deze zogenoemde ‘kura’ zal dus het toneel zijn voor dit bijzondere evenement. Het doel is om drie keer per jaar een soortgelijk evenement te organiseren en om steeds meer partijen samen te brengen. De organisatie staat ook open voor de organisatie van markten en events op andere locaties.

Eerder dit jaar heeft het team bijvoorbeeld ook de “pop-up market’’ georganiseerd als onderdeel van het Kaya Kaya Festival in Otrobanda. Vorige week hebben de dames alle partijen samengebracht voor het “Road 2 Plaza Waterfort Festival” dat georganiseerd werd om de kickstart van het ontwikkelingsproject van Plaza Hotel in te luiden maar ook om de vijfentwintig jaar te vieren dat Willemstad op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.

De organisatie gaat overigens niet alleen uit van de sportieve samenwerking tussen alle betrokkenen, maar koppelt partijen ook bewust aan elkaar om zo elkaar te versterken en samen meer zichtbaarheid te kunnen genereren. Verder is er ten tijde van het evenement ook aandacht voor en steun aan diverse goede doelen binnen de gemeenschap, want ook deze sociaal maatschappelijke bijdrage is van groot belang. Zo kunnen de bezoekers tegen een klein bedrag mee helpen schilderen aan een XL Chichi. De opbrengst hiervan zal geschonken worden aan één van de drie, aan het evenement gekoppelde, goede doelen.