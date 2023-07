The Pearl of the Caribbean behaalt Green Key certificaat als eerste bungalowpark op Curaçao |Advertorial

SANTA CATHARINA– The Pearl of the Caribbean, is verheugd aan te kondigen dat het als eerste bungalowpark op het eiland het prestigieuze Green Key certificaat heeft behaald. Dit duurzaamheidskeurmerk erkent de inzet van het vakantiepark voor het milieu en duurzaam toerisme. The Pearl of the Caribbean werd opgericht in 1992 en heeft sindsdien gestreefd naar een harmonieus evenwicht tussen een comfortabel verblijf voor haar gasten en milieubewustzijn.



Het Green Key certificaat, een internationaal erkende onderscheiding, wordt toegekend aan toeristische accommodaties die voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het is het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties in de toeristisch-recreatieve sector en congresmarkt. Wereldwijd zijn er 3200 Green Key’s in 65 landen. The Pearl of the Caribbean zet zich in voor verschillende duurzaamheidsinitiatieven, waaronder energie- en waterbesparing, afvalvermindering en recycling, het gebruik van milieuvriendelijke producten en de bevordering van milieubewust gedrag bij gasten en medewerkers.

The Pearl of the Caribbean is een kleinschalig vakantiepark met 31 ruime bungalows. “Met trots kondigen we aan dat vanaf 15 juli onze nieuw gebouwde luxe accommodaties gereed zijn om onze gasten een buitengewone ervaring van comfort, ruimte, rust en ontspanning te bieden. Deze nieuwe accommodaties, met moderne voorzieningen en stijlvolle inrichting, zullen een nieuwe standaard van luxe op ons park introduceren”.

Het bungalowpark is gelegen in Santa Catharina, een perfecte locatie om vanuit daar het prachtige eiland Curaçao te verkennen. Met haar adembenemende stranden, rijke cultuur en diverse flora en fauna, biedt Curaçao een onvergetelijke ervaring voor elke bezoeker. The Pearl of the Caribbean streeft ernaar om niet alleen een aangename en comfortabele accommodatie te bieden, maar ook om gasten de mogelijkheid te geven om te genieten van al het moois dat Curaçao te bieden heeft.

Het behalen van het Green Key certificaat is een belangrijke mijlpaal voor The Pearl of the Caribbean. “We zijn vastbesloten om ons te blijven in te zetten voor duurzaamheid en het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Met dit certificaat willen we niet alleen bewustwording creëren, maar ook een voorbeeld zijn voor andere toeristische accommodaties op Curaçao en wereldwijd”.

Over The Pearl of the Caribbean

Over Green Key

Green Key wordt gecoördineerd door de Foundation for Environmental Education (FEE) en is een wereldwijd vrijwillig eco-certificeringsprogramma. Met meer dan 4.000 gecertificeerde hotels en andere vestigingen in 60 landen is Green Key de toonaangevende standaard voor uitmuntendheid op het gebied van milieuverantwoordelijkheid en duurzame exploitatie binnen de toerisme- en horecasector. Het certificeringsproces evalueert het milieubeheer, energiebesparing, afvalbeheer, waterbesparing en andere duurzame praktijken van de vestigingen.

