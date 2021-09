WILLEMSTAD – „The Ritz wint kort geding van LB Constructie bv op alle punten”, meldt directeur Hans Robben van The Ritz Residence te Scharloo in een persbericht.

De rechter heeft gisteren uitspraak gedaan over het retentierecht dat LB Constructie had ingeroepen op het appartementenbouwproject van The Ritz Residence. „De rechter wijst alle vorderingen van LB Constructie af en oordeelt bovendien dat The Ritz een veel grotere vordering op LB heeft dan omgekeerd”. De inhoudelijke zaak over de bouwfouten door LB gemaakt ligt ter beoordeling bij het Arbitrage Instituut.

