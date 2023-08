Theater Bulabanda brengt ‘Deconstructie van Edsel K.’

Na maanden van voorbereiding is Theater Bulabanda, in samenwerking met Teatro KadaKen, klaar om “Deconstructie van Edsel K.” te presenteren. Dit toneelstuk, dat eerder in 2009 door Teatro Kadaken is gemaakt onder dezelfde titel, wordt opnieuw opgevoerd.

Het verhaal draait om thema’s als vriendschap, verraad en tolerantie, die net zo actueel zijn als veertien jaar geleden. De voorstellingen vinden plaats op 25, 26 en 27 augustus in de Aula van Huize Welgelegen in Habaai.

“Deconstructie van Edsel K.” vertelt het verhaal van Edsel en Kai, beste vrienden die opgroeien in dezelfde buurt. Hun vriendschap is onverwoestbaar, maar wanneer Kai levenloos wordt gevonden in een sloot, bekent Edsel dat hij verantwoordelijk is voor diens dood. Tijdens het stuk probeert Inspecteur Mendez, samen met het publiek, de waarheid achter deze gebeurtenis te achterhalen.

Jonge acteurs

Voor deze nieuwe uitvoering heeft Theater Bulabanda twee jonge acteurs geselecteerd voor de rollen van Edsel en Kai: Christopher Damiana en Sean-Curtis Girigorie.

Beide acteurs hebben ervaring en passie voor het toneel. Bovendien heeft Theater Bulabanda actrice Suzy Eisden uitgenodigd om de rollen van de moeders te delen met Norma Cova. Deze samenwerking heeft als doel om verschillende theaterwerelden dichter bij elkaar te brengen en elkaar te inspireren.