Evenementen Theatervoorstelling ‘Thorns’ krijgt vervolg op scholen Dick Drayer 10-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De viering van het vijfjarig bestaan van de Kathedraal van Doornen is ingeluid met de voorstelling ‘Thorns – The Light Within’. Deze drietalige theaterproductie werd op 1 en 2 februari opgevoerd en krijgt een vervolg op scholen om bewustwording over milieu en samenleving te vergroten.

De voorstelling, onder regie van Marcel van Duijneveldt, werd ontwikkeld in samenwerking met de ‘Afval Koningin’ Frouwkje Smit, danser Sheldon Angelister en de danseressen van Fina Dance Art onder choreografie van Melany Cardoze. Het publiek werd meegenomen in een indrukwekkende beleving van licht, beeld en geluid, begeleid door gitarist Willem Blankenburgh en percussionist Surandy Sint Jacoba. De presentatie lag in handen van Ceremoniemeester Roland Colastica en Opperstalmeester Jairo Lobo.

De Kathedraal van Doornen, onder leiding van Daisy Casimiri, streeft ernaar om via kunst en educatie het respect voor de natuur en de bewustwording van onze leefomgeving te vergroten. Oprichter Herman van Bergen benadrukte tijdens de lustrumviering de onderliggende filosofie van het project: een ode aan de vrije geest, verbeeld door wisselende tentoonstellingen en optredens.

In het verlengde van de viering vindt op 12 februari een lezing plaats op de locatie van de Kathedraal. Beeldend kunstenaar Eveline Kolijn zal haar Coral Reef-lampen presenteren, terwijl wetenschappers Mark Vermeij (Carmabi) en Valerie Chamberland (Secore) korte presentaties geven over koraal en het Coral Reef Ark-project.

74