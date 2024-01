Theo Heyliger moet zich vandaag melden bij de gevangenis

PHILIPSBURG – Theo Heyliger (53) is opgedragen zich vandaag te melden bij de Point Blanche-gevangenis op Sint-Maarten. De voormalig politicus moet een straf van vijf jaar uitzitten voor het accepteren van steekpenningen en witwassen.

In mei 2020 werd Heyliger door het Hof van Eerste Aanleg samen met vier medeverdachten schuldig bevonden in de “Larimar”-zaak, die betrekking had op het betalen van steekpenningen in verband met verschillende grote bouwprojecten, waaronder de causewaybrug, en het witwassen van grote geldbedragen.

Het hof achtte bewezen dat Heyliger in totaal 3,36 miljoen dollar aan steekpenningen had aangenomen van bouwbedrijf Windward Roads BV, industriële leverancier Central Concrete Mix, baggerbedrijf Devcon TCI Ltd. en het Nederlandse bouwbedrijf Volker Construction International BV.

Dit speelde zich af gedurende Heyligers tijd als commissaris, parlementslid en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur VROMI.

Drie dagen

De echtgenote van Heyliger, huidig parlementslid Grisha Heyliger-Marten, bevestigde aan The Daily Herald dat haar man vrijdag om 10:00 uur de kennisgeving heeft ontvangen. De kennisgeving gaf hem drie dagen om zich bij de enige gevangenis van het land te melden.

Heyliger-Marten heeft kritiek geuit op de timing van de dagvaarding van het Openbaar Ministerie, die slechts vier uur na haar herverkiezing in het Parlement werd bezorgd, na de hele nacht tellen van de stemmen van de verkiezingen op donderdag.

Dit betekende dat ze dit weekend tijd met haar familie moest doorbrengen, terwijl ze tegelijkertijd betrokken was bij wat ze omschreef als ‘moeilijke’ onderhandelingen om een nieuwe regeringscoalitie te vormen.

Deal

Afgelopen oktober trokken het Openbaar Ministerie en Heyliger hun beroep tegen het vonnis van de lagere rechtbank in, waardoor de gevangenisstraf van zestig maanden onherroepelijk werd. Als onderdeel van een deal met het Openbaar Ministerie stemde Heyliger ermee in om vijf miljoen dollar te betalen aan het Crime Prevention Fund en afstand te doen van zijn rechten op huurinkomsten van verschillende onroerende goederen.

Het Openbaar Ministerie had oorspronkelijk geprobeerd beslag te leggen op ongeveer 17,5 miljoen dollar in een onteigeningsvordering tegen het voormalige parlementslid en de VROMI-minister. De claim betrof niet alleen de criminele opbrengsten uit het ‘Larimar’-onderzoek naar grootschalige corruptie op Sint-Maarten, maar ook geld ‘verdiend’ met andere misdaden waarvoor Heyliger niet is veroordeeld, zeiden aanklagers in 2021.

Heyligers aanvaarding van het vonnis van de rechtbank was een verrassing, aangezien hij de beschuldigingen tijdens zijn proces bijna vier jaar geleden consequent had ontkend.