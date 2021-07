Thirty Steps Association lanceert via app innovatieve taxi dienstverlening

WILLEMSTAD – De Curaçaose taxi-organisatie Thirty Steps Association,TSA, start 24-7 Taxi Curaçao waarmee je een taxi kunt reserveren. Via app, maar ook via website of nummer 9-247.

De TSA leden zijn herkenbaar aan hun auto’s en uniform, met een bewijs van hun taxivergunning en hun identiteitsbewijs.

In eerste instantie doen 45 taxi’s mee, maar naar gelang dat er meer vraag komt wordt dit aantal uitgebreid. De tarieven van diverse routes liggen vast, ongeacht een eventuele opstopping in het verkeer.

