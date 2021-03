Thuis in de tropen

Fer en Marluce verhuren sinds 2010 hun prachtige villa in Julianadorp via Micazu. Ze vertellen je graag hoe ze de villa hebben gevonden en waarom ze zo gek zijn op Curaçao.

Sinds wanneer zijn jullie eigenaar van deze woning?

Wij hebben Villa Julianadorp in 2010 gekocht. We hebben de woning helemaal opgeknapt, het was namelijk een oude tropenwoning die wel een beetje liefde en aandacht kon gebruiken. Toen we de woning kochten, zag het er niet al te best uit, maar we waren meteen verliefd en zagen dat het huis heel veel potentie had.

Hoe hebben jullie de woning gevonden?

Wij hebben zelf een aantal jaren op Curaçao gewoond en dragen dit eiland een warm hart toe. Het is er altijd lekker weer en de mensen zijn erg vriendelijk. Je kunt er heerlijk vertoeven! Ook toen we zelf niet meer op Curaçao woonden, gingen wij er nog regelmatig naartoe en dan verbleven we in een hotel of appartement. Op een gegeven moment ontstond het idee om iets voor onszelf te zoeken. We kennen het eiland goed en wilden graag ergens midden op het eiland ons eigen plekje hebben. Dit omdat wij van de natuurlijke stranden houden die aan de westkant van het eiland liggen. Julianadorp ligt in het midden en vanuit daar is alles goed bereikbaar. Er bleek helaas niet veel te koop te staan en het was best moeilijk om iets te vinden. We waren aan het rondrijden en zagen toevallig bij deze woning het bord ‘Te koop’ staan en daar hebben toen meteen aangebeld. We hadden er allebei direct een goed gevoel bij en we wisten dat dit het huis voor ons was.

Wat moeten wij ons precies voorstellen bij een tropenwoning?

In de jaren 30 van de vorige eeuw woonden er in Julianadorp mensen die voor Shell werkten. Shell had een raffinaderij en ze hadden daarom een compound met woningen voor hun medewerkers gemaakt. Deze tropenwoningen zijn goed op de wind gebouwd met een overkapping voor de zon. Het zijn woningen met een grote tuin en alles is ruim opgezet. Heel anders dan de huidige nieuwbouwwoningen op kleinere percelen.

Wat zorgde ervoor dat jullie meteen verliefd waren?

Er zijn veel dingen aan de woning die ervoor zorgen dat we verliefd werden. Als eerste zijn dat de tuin en het zwembad, die hebben we wel nog helemaal vernieuwd later. Wat wij ook heel prettig vinden, is dat de kamers in het huis heel groot en ruim zijn. Omdat het een oude tropenwoning is, voelt het alsof je een stukje historie van Curaçao bezit. Ook de locatie is perfect, binnen korte tijd ben je in Willemstad en de mooie baaien richting Westpunt. Als laatste biedt de villa veel privacy en dat is voor ons, maar ook voor onze gasten, heel fijn.

Gaan jullie vaak zelf naar de woning?

Normaalgesproken gaan wij 3 keer per jaar naar Curaçao. Helaas zijn wij er door het coronavirus sinds oktober niet meer geweest. We hopen natuurlijk weer snel te kunnen gaan.

Wat maakt Curaçao voor jullie zo speciaal?

Het is een heel divers eiland, je kunt er van alles doen. Lekker naar het strand gaan, prachtige wandelingen maken en ook het eten is heerlijk. Wat wij vooral heel fijn vinden is dat je buiten leeft. Als wij er zijn, kijken wij bijvoorbeeld nooit televisie, maar zitten, eten en leven wij echt buiten. Het is voor ons een droom die is uitgekomen om hier een woning te hebben. Als wij naar Curaçao gaan, voelt het echt als thuiskomen.

Wat is het geheim van jullie succesvolle verhuur?

De woning en de locatie zijn wel de belangrijkste redenen dat wij zo succesvol verhuren. We horen vaak dat onze gasten de centrale ligging heel fijn vinden. Ook de privacy zorgt ervoor dat mensen zo enthousiast zijn, je kunt er echt doen en laten wat je wilt.

Wie ontvangt de gasten?

Wij hebben een beheerder die de gasten ontvangt en wegwijst maakt en ook klaarstaat als er problemen of vragen zijn. De beheerder is een Nederlander die al 25 jaar op het eiland woont, hij kan de gasten dus ook precies vertellen wat er allemaal te doen is.

Waarom zouden mensen naar Curaçao moeten gaan?

Je voelt je er meteen thuis, omdat de mensen Nederlands spreken en heel vriendelijk zijn. Het weer is er altijd lekker, je hebt nooit een jas nodig en je kunt de hele dag lekker op blote voeten rondlopen. Je kunt ook altijd naar het strand en dingen buiten doen, wat in Nederland natuurlijk niet altijd het geval is. Het eten is heerlijk en je hebt geweldige restaurants. Ook kun je hier alles kopen wat je in Nederland hebt, wat ook fijn is. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, je bent thuis in een tropenland. Je moet er even voor vliegen, maar dan heb je ook alles!

