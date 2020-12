Ticket en verblijf zelf regelen als je op vakantie wil

Willemstad – Wie naar Curaçao of een van de andere eilanden op vakantie wil moet tot 15 maart zelf een ticket boeken en verblijf regelen.

Pakketreizen via bijvoorbeeld TUI zijn geschrapt. Maar zowel KLM als TUI blijven vliegen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Volgens Mark Rutte is een vliegvakantie a-sociaal. Maar een negatief reisadvies is geen vliegverbod.

De Nederlandse premier geeft toe dat het reisadvies meer te maken heeft met de situatie in Nederland dan op de eilanden.

Lees ook: