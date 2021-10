Tickets naar Curaçao rond kerst kunnen oplopen tot over de 10.000 gulden

WILLEMSTAD – Wie rond de kerstdagen naar Curaçao wil vliegen moet zijn vluchtdagen zorgvuldig uitkiezen. Ga je in het nieuwe jaar terug, dan kunnen de prijzen oplopen tot over de 10.000 gulden voor een retourtje. Een dag eerder vertrekken of later teruggaan kan duizenden gulden schelen. KLM en TUI ontlopen elkaar niet altijd in deze negatieve prijzenslag, al lijken de prijzen bij TUI ietsje minder hoog.

De kerst doorbrengen in Nederland is iets goedkoper, maar toch ook nog prijzig. Een retourtje Amsterdam kost in het slechtste geval dan nog altijd rond 3.000 gulden. Overigens, de geautomatiseerde computersystemen die de prijs bepalen op basis van vraag en aanbod wijzigen de ticketprijs terwijl je boekt. Het kan dus lonen om geduldig te zijn, maar soms ook niet.

