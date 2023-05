Tien en acht jaar gevangenisstraf voor twee laatste verdachten moord op Nederlandse Ronaldus Molenaars

WILLEMSTAD – De verdachten Thaino Mathilda, die een straf van dertien jaar uitzit voor brute overval, poging tot moord en diefstal, en Swendley Martina, die zeven jaar gevangenisstraf uitzit voor een gewelddadige overval en later dit jaar voor de rechter moet verschijnen voor bankovervallen, zijn gisteren veroordeeld tot respectievelijk acht jaar en negen maanden en tien jaar en negen maanden gevangenisstraf in verband met de moord op de Nederlander Ronaldus Molenaars.

In deze zaak werden eerder al twee broers met naam Hansen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar, terwijl hun maatje Pisas achttien jaar celstraf kreeg.

Mathilda en Martina worden ervan beschuldigd medeplichtig te zijn aan de moord op de Nederlandse hovenier Molenaars, die woonde in een flatgebouw. De moord vond plaats op 7 mei 2019, rond vier uur ’s ochtends in een appartementencomplex in Schelpwijk. 7 mei 2019 | Foto Èxtra

Chinese slachtoffers

Ze worden ook beschuldigd van een gewapende overval op een aantal Chinese mensen op dezelfde dag in hetzelfde flatgebouw, in een aangrenzend appartement. De rechtbank verklaarde gisteren dat de verdachten nauw samenwerkten met elkaar. ‘Ze gingen ’s avonds samen op pad om geld te verdienen met een pistool in de hand.’

De groep achtervolgde de Chinese slachtoffers naar hun huis en wachtte buiten op hen om hen te beroven. Vervolgens gingen ze naar het flatgebouw en probeerden ze het appartement van het Nederlandse slachtoffer binnen te dringen. Toen Molenaars weerstand bood, werd hij vermoord.

Ook betrokken

Het Openbaar Ministerie begon vier jaar geleden met het onderzoek naar Mathilda en Martina omdat ze ook betrokken zouden zijn geweest bij de overval en de moord. Mathilda beweert dat hij niets weet van de overval en de moord. Hij zegt dat hij op de bewuste avond thuis op zijn playstation speelde en daarna in slaap viel.

Martina beweert dat hij niet meer weet waar hij op dat moment was toen de misdaad werd gepleegd, maar dat hij onschuldig is in deze zaak. Tijdens de behandeling zei de aanklager dat er voldoende bewijs is dat Mathilda en Martina ook betrokken waren bij de overval. Er was destijds sprake van meerdere overvallers.

Pisas gaf belastende en gedetailleerde verklaringen af. Hij zei dat hij samen met de broers Hansen, Mathilda en Martina de overval had gepleegd die fataal was voor het slachtoffer Molenaars.

Volgens de verklaring van Pisas gingen ze die dag op pad om auto-onderdelen te stelen. Maar toen ze op de Brievengatweg reden, zagen ze een SUV voorbijkomen met twee mannen van Chinese afkomst erin. Een van de broers Hansen zei dat ze de SUV moesten volgen om geld van de Chinezen af te pakken. Vervolgens zei hij dat Mathilda degene was die hen het wapen gaf. In totaal hadden ze vier wapens bij zich.

Ze reden achter de SUV aan en toen deze aankwam bij het flatgebouw, stapten ze uit en bedekten ze hun gezichten. Ze eisten dat de Chinezen hen geld gaven. Vervolgens gingen de broers Hansen en Mathilda het flatgebouw binnen en probeerde Mathilda het Nederlandse slachtoffer te beroven. Het slachtoffer verweerde zich en toen begonnen ze op hem te schieten.