Tien jaar geleden: Tropische storm Thomás op Curaçao

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de tropische storm Thomás langs Curaçao raasde en op sommige plekken viel in één nacht meer regen dan in een heel jaar op het eiland.

Het afwateringsysteem van het eiland slaagde er niet in om de grote hoeveelheid water te verwerken. Daardoor liepen hele wijken onderwater.

Hoewel de meteorologische dienst gewaarschuwd had voor hevige regen, was de gevallen hoeveelheid uitzonderlijk.

De dienst heeft een speciale video gemaakt (Papiaments) om terug te blikken op die bijzondere dag in november 2010.