Tiende editie Curaçao International Film Festival legt focus op lokale filmproducties

WILLEMSTAD – De tiende editie van het Curaçao International Film Festival (CIFF) wordt gehouden van 10 tot en met 14 april en legt een speciale focus op lokale en regionale filmproducties. In september deed de organisatie een oproep aan lokale en regionale filmmakers om hun speelfilms en korte films in te zenden.

Deze oproep resulteerde in een aanzienlijke inzending van inspirerende lokale en regionale producties. “De filmindustrie in Curaçao en de regio heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt”, zegt Michael Elias, directeur van CIFF.

“Het niveau van de inzendingen is hoog en we hebben al enkele pareltjes geselecteerd die tijdens het festival zullen schitteren. Inzendingen zijn nog mogelijk tot het einde van dit jaar.”

Hoogtepunten

Een van de hoogtepunten van CIFF 2024 wordt de première van een unieke documentaire over een zeer gewaardeerde en veelzijdige kunstenaar uit het Koninkrijk. Daarnaast is er een speciaal programmaonderdeel gewijd aan korte films die gemaakt zijn door lokale scholieren met een smartphone, onder leiding van Anja van Bergen. Deze verhalen beloven boeiende inhoud voor twee korte films.

Een andere bijzondere samenwerking is die met het Curaçaos Jeugdorkest onder leiding van Dennis Aalse. Zij brengen filmmuziek ten gehore brengen die aansluit bij wereldberoemde films en internationale componisten.

Yellow Robin

Tijdens CIFF 2024 wordt opnieuw de Yellow Robin Award uitgereikt. In samenwerking met het Morelia Film Festival in Mexico worden veelbelovende filmmakers uit Latijns-Amerika en de Cariben geselecteerd die kans maken op deze award. De winnaar mag zijn film vertonen op het Morelia Film Festival 2024 in Mexico en ontvangt een geldprijs met een educatief traject of bijdrage aan een nieuwe productie.

De productie van het festival ligt dit jaar volledig in handen van een lokaal team uit Curaçao. Sulin Passial leidt de organisatie en coördinatie van de verschillende programmaonderdelen, terwijl Percy Pinedo de PR voor zijn rekening neemt. Het lokale marketingbureau Factory360 helpt met de promotie van het festival.

Meer details over bepaalde programmaonderdelen worden eind januari bekend gemaakt, en het definitieve programma van de tiende editie van het Curaçao International Film Festival wordt eind maart verwacht.