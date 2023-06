Tienjarig bestaan Vergunningenloket overschaduwd door personeelstekort

WILLEMSTAD – Het Vergunningenloket van de overheid, beter bekend als Bentana, viert zijn tiende verjaardag. Een moment dat in het teken staat van zowel prestatie als uitdaging. Hoewel het loket in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan twintigduizend klanten heeft mogen bedienen, kampt het nu met een significant personeelstekort.

Bentana, dat in 2013 zijn deuren opende, begon als een plek waar burgers alleen terecht konden voor vestigings- en tewerkstellingsvergunningen. Nu, een decennium later, kunnen burgers bij Bentana een breed scala aan vergunningen aanvragen en zelfs een LOB-verzoek indienen om verplichte overheidsinformatie te eisen.

Klanten die een afspraak hebben bij het Vergunningenloket worden gemiddeld binnen 25 minuten geholpen en de behandeling duurt gemiddeld zeven minuten. Het blijft echter de vraag of deze efficiëntie in de toekomst gehandhaafd kan worden. Bentana heeft momenteel een personeelsbestand van dertig mensen, maar voor optimale werking zijn er eigenlijk 43 nodig. Hierdoor is de bezetting momenteel slechts 70 procent.

Etienne van der Horst, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, sprak over deze uitdaging tijdens de viering van het tweede lustrum van Bentana.

Er wordt gewerkt aan een oplossing om de fysieke klantenstroom naar Bentana te verminderen door digitalisering te bevorderen. Daarnaast worden er drie tijdelijke krachten ingezet om het personeelstekort aan te pakken.