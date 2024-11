Nieuws uit Nederland Tientallen auto’s van Schiphol-reizigers verwoest bij grote brand Dick Drayer 11-11-2024 - 1 minuten leestijd

Screenshot Telegraaf

RIJSENHOUT – In Rijsenhout in Noord-Holland zijn tientallen auto’s op een parkeerterrein in vlammen opgegaan. Het gaat om veertig tot vijftig voertuigen van mensen die via Schiphol op reis zijn gegaan. Of daar ook vakantiegangers met bestemming Curaçao tussen zitten, is niet bekend.

De brandweer werd rond 03.00 uur gealarmeerd. Rond 06.45 uur waren de meeste branden geblust. Voor het blussen van twee elektrische auto’s had de brandweer meer tijd nodig, maar rond 10.00 uur was de brand uit.

Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. Wel is volgens de veiligheidsregio duidelijk dat er meerdere brandhaarden waren. De brand is verdacht en de politie heeft het terrein tot plaats delict gemaakt om onderzoek te kunnen doen.

Rijsenhout ligt een paar kilometer ten zuiden van Schiphol, langs de A4. Het terrein is geen officiële parkeergelegenheid van Schiphol zelf, maar wordt wel gebruikt door vakantiegangers en andere langparkeerders.

In de dorpen en polders rond de luchthaven worden meer terreinen op die manier gebruikt

2.075

- tekst gaat verder onder de advertentie -