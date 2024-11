Algemeen Tijdelijke sluiting Testamentenregister door verhuizing Dick Drayer 02-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Centraal Testamentenregister, een afdeling van het ministerie van Financiën op Curaçao, sluit tijdelijk de deuren op 5 en 6 november vanwege een verhuizing. Vanaf donderdag 7 november is het publiek weer welkom op de nieuwe locatie aan Pietermaai 4-4A. Bij het nieuwe gebouw zullen borden de bezoekers naar de juiste ingang aan de rechterzijde van het pand leiden.

Het Centraal Testamentenregister registreert testamenten die door notarissen zijn opgesteld en verstrekt informatie hierover aan het publiek en notarissen. Dit gebeurt onder meer ten behoeve van erfgenamen die een testamentverklaring nodig hebben om de nalatenschap te kunnen verdelen of een verklaring van erfrecht op te stellen. De testamentverklaring geeft aan of de overledene een testament heeft opgesteld, op welke datum, en bij welke notaris het is geregistreerd. Maar de inhoud van het testament zelf is niet openbaar.

Voor het aanvragen van een testamentverklaring moeten nabestaanden enkele stappen volgen, waaronder het invullen van een formulier, het betalen van een bedrag van 25 gulden en het opsturen van enkele documenten, zoals de overlijdensakte. Aanvragen worden doorgaans binnen twee weken verwerkt.

