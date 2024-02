Tijdelijke sluiting van strand Caracasbaai vanwege ‘Kima Kima’ kwallen

WILLEMSTAD – Gisterochtend heeft de politie het watergebied bij Caracasbaai gesloten na meldingen van een zwemmer die tijdens de ochtenduren door onbekende mariene organismen op verschillende delen van zijn lichaam werd geprikt. Dat veroorzaakte ernstige brandwonden.

Hoewel het slachtoffer aangaf dat het niet ging om een Portugese oorlogsschip, kon de exacte oorzaak van de verwondingen aanvankelijk niet worden vastgesteld.

Carmabi heeft enkele van deze mariene organismen gevangen en geïdentificeerd als de Spotwing Comb Jellies (Ocyropsis maculata), lokaal bekend als kima kima. Deze kwallen zijn nu ook in grote aantallen waargenomen op andere stranden aan de zuidkant van Curaçao.

Hoewel bevestigd is dat het niet gaat om het Portugese oorlogsschip, is er een mogelijkheid dat tijdelijke veranderingen in windrichting of zeestromingen andere, normaal niet voorkomende soorten naar de Curaçaose wateren kunnen brengen.

Strandbezoekers worden geadviseerd rekening te houden met de aanwezigheid van deze kwallen, terwijl de stranden onder voortdurend toezicht staan.

Mark Verweij van Carmabi stelt dat Spotwing Comb Jellies mensen niet gemakkelijk steken. Hij oppert de mogelijkheid dat de zwemmer wellicht door een ander type organisme, zoals een ‘siphonophorae’, is gestoken. Verdere onderzoeken zijn nodig om duidelijkheid te verschaffen over de exacte oorzaak van de incidenten.