Algemeen Tijdelijke verhuizing handelaren Plasa Nobo essentieel voor renovatie en veiligheid Redactie 11-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In het kader van de doorlopende renovatiewerkzaamheden aan Plasa Nobo, worden de handelaren die momenteel in de Plasa gevestigd zijn, tijdelijk naar een andere locatie verplaatst. Deze stap is cruciaal om hun veiligheid te waarborgen en de snelheid van de werkzaamheden te verhogen. Het voortzetten van de verkoop van producten en diensten door deze handelaren tijdens de renovatieperiode is voor hun van groot belang.

De Marshe Foundation verzorgd in nauwe samenwerking en overleg met de handelaren in Plasa de planning voor deze tijdelijke verhuizing verzorgen. Zodra de details over het tijdstip van de verhuizing en de locatie van de tijdelijke vestiging bekend zijn, wordt de informatie breed gedeeld met het publiek van Curaçao en de toeristische organisaties.

Onvoorzien

De renovatie van Plasa Nobo is een belangrijk project dat bijdraagt aan de modernisering, verbetering van de hygiëne, en het verhogen van de veiligheid voor zowel gebruikers als bezoekers van de Plasa. De overeenkomst voor de renovatiewerkzaamheden werd op 21 maart ondertekend met Jemar Building & Construction Management N.V., na een openbare aanbesteding eind 2022. Deze renovatie omvat onder meer het vervangen van alle pilaren in het gebouw, een taak die niet was voorzien bij de start van het project, maar essentieel blijkt voor de stabiliteit en veiligheid van het gebouw.

Plasa Nobo, met zijn unieke ontwerp en centrale locatie in Punda, is een vitaal onderdeel van het stadscentrum. Sinds de opening in 1975 heeft het gebouw niet het nodige onderhoud gehad, wat heeft geleid tot een slechte staat van onder meer het dak, de pilaren, het betonwerk, en de elektrische installaties. De huidige werkzaamheden zijn gericht op het dringend aanpakken van deze problemen, om de Plasa niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker te maken.