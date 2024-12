Algemeen Times of Malta pikt aangifte Faneyte op Curaçao op Dick Drayer 02-12-2024 - 2 minuten leestijd

Luigi Faneyte (inzet) beschuldigt Mario Galea (rechts), Javier Silvania (links) en twee anderen van corruptie | Foto: Times of Malta

WILLEMSTAD – De internationale aandacht voor de aangifte van financieel forensisch onderzoeker Luigi Faneyte tegen minister van Financiën Javier Silvania en drie andere betrokkenen groeit. Het gerenommeerde Maltese nieuwsplatform Times of Malta publiceert een uitgebreid artikel over de beschuldigingen van fraude en verduistering binnen de gamingsector van Curaçao.

De zaak draait om een rapport van 400 pagina’s dat Faneyte vorige week indiende bij de procureur-generaal van Curaçao, Guillano Schoop. Hierin beschuldigt hij voormalig hoofd van de Malta Gaming Authority (MGA) Mario Galea, zijn levenspartner en PR-consultant Aideen Shortt, ondernemer Mario Fiorini en minister Silvania van betrokkenheid bij een systeem van voorlopige goklicenties. Volgens Faneyte heeft dit systeem geleid tot miljoenenverliezen en onbetaalde schulden binnen de gamingsector.

Internationale impact

De aandacht van de Maltese media onderstreept de internationale dimensie van de zaak. Galea, ooit een sleutelfiguur in de oprichting van Malta’s gamingindustrie, werkte sinds 2022 als consultant voor Curaçao’s gokhervormingen. Zijn betrokkenheid, evenals die van andere Malta-gebaseerde consultants, roept vragen op over de integriteit van het hervormingsproces.

De Times of Malta benadrukt in haar berichtgeving de controverse rondom de voorlopige licenties, waarvan er inmiddels 155 zijn uitgegeven. Verschillende bedrijven met deze licenties gingen failliet, waaronder BC.Game, wat leidde tot een schuld van acht miljoen euro. Galea ontkent de beschuldigingen en stelt dat zijn rol beperkt was tot het leveren van een licentieplatform. Ook Fiorini en Shortt spreken van ongegronde en politiek gemotiveerde aantijgingen.

Politieke dimensie

De zaak komt volgens de krant op een gevoelig moment, met de Curaçaose verkiezingen in maart 2025 in aantocht. Volgens minister Silvania is de aangifte van Faneyte, een lid van de oppositiepartij PAR, een poging om het hervormingsproces te politiseren. “Deze beschuldigingen zijn ongefundeerd en bedoeld om de publieke opinie te beïnvloeden,” reageerde Silvania.

De Maltese berichtgeving versterkt de aandacht voor het gokbeleid op Curaçao, dat bekendstaat als een van de minst gereguleerde ter wereld. De gamingsector ondergaat momenteel grote hervormingen, maar het proces stuit op weerstand, zowel lokaal als internationaal.

Een groeiend schandaal

Met de publicatie door de Times of Malta lijkt de zaak rondom de gamingsector van Curaçao verder aan internationale zichtbaarheid te winnen. De vraag blijft hoe Curaçao en de betrokken partijen omgaan met deze beschuldigingen en de toenemende druk van internationale media en waarnemers, aldus de Malta Times.

