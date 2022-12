Tirzo Martha exposeert met dubbeltentoonstelling

WILLEMSTAD – Het Curaçao Museum kondigt twee tentoonstellingsopeningen aan van de veelgeprezen Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha. De eerste heet Tirzo Martha: Chronisch monochromatisch. De tweede tentoonstelling, in het atelier van de kunstenaar, toont het resterende deel van deze serie.

De carrière van Tirzo Martha is volgens Curaçao Art op www.curacao-art.com omvangrijk en gevarieerd. Hij maakt sculpturen en video’s en treedt regelmatig op als performancekunstenaar. Zijn drang om kunst te maken komt voort uit zijn humanitaire en maatschappelijke betrokkenheid.

Chronisch Monochroom

In 2018 belandde Tirzo Martha drie maanden in het ziekenhuis op zowel Curaçao als Colombia vanwege een hartontsteking. Chronisch Monochroom, gemaakt tussen 2021 en 2022, is geïnspireerd door deze ervaring.

De serie bestaat uit 28 monumentale sculpturen van betonsteen, ijzer, hout, autobanden, tl-lampen en diverse objecten van verschillende materialen zoals textiel, nephaar, toiletten, betonnen beelden en gegalvaniseerd gaas.

Het meest opvallend in deze serie is dat alle sculpturen smetteloos wit zijn, behalve de objecten die deel uitmaken van de sculpturen in hun natuurlijke kleuren.

Toen Tirzo in het ziekenhuis lag omringde de kleur wit hem. Alles was wit, de machines, de muren, de gordijnen en de verpleegstersuniformen. Na ontslag uit het ziekenhuis viel het kleurenpalet in de buitenwereld hem aan.

De serie is ook uniek omdat alle werken, op één na, geen titel hebben. Titels hebben vaak een essentiële rol in de kunst. Bij Thirzi is dat vaak cryptisch, verrassend en op het eerste gezicht inconsistent.

De serie gaat over actuele maatschappelijke vraagstukken die de ontwikkeling en groei van mensen belemmeren. De pandemie, de oorlog in Oekraïne, de achteruitgang van het onderwijs, werkloosheid, corruptie en racisme zijn de thema’s die aan bod komen in Tirzo’s monumentale werken.

De opening van de solo tentoonstelling in het Curaçao Museum is vanavond om 19:00 uur. De tweede opening in het atelier van Martha is op zaterdag 3 december om 10:30. Fruteria Bashí, het atelier van Tirzo Martha is op de Mohikanenweg 8, op het terrein van de Capriles kliniek.