Tirzo Martha in inspirerende Artist Talk

WILLEMSTAD – Op donderdag 5 december organiseert het Curaçao Museum in samenwerking met Instituto Buena Bista (IBB) een Artist Talk met de Curaçaose kunstenaar en medeoprichter van IBB, Tirzo Martha. Tijdens dit evenement geeft Martha inzicht in het creatieve proces achter zijn werk voor het internationale project Your Contemporary Demons, dat deze zomer op de Bosch Parade in Nederland te zien was.

In samenwerking met zijn artistieke partner David Bade, begeleidde Martha kunststudenten van IBB en de St. Joost School of Art & Design in Nederland gedurende bijna twee jaar. Dit project leidde tot vier indrukwekkende varende kunstwerken onder het thema Your Contemporary Demons, die in juni op de Dommelrivier in Den Bosch te zien waren tijdens de Bosch Parade. Martha gaat in op de samenwerking, de uitdagingen en de persoonlijke inspiratie achter zijn werk Perspectives, en het belang van internationale samenwerkingen voor lokale kunstinstellingen als IBB benadrukken.

Introspectives-tentoonstelling

De tentoonstelling Introspectives, onderdeel van het project Your Contemporary Demons, is momenteel te zien in het Curaçao Museum en toont werken die voortkomen uit de internationale samenwerking tussen zes organisaties uit Nederland en Curaçao. Naast de werken van Martha en Bade, zijn er werken te zien van kunstenaars en studenten als Elvis Chen, Travis Geertruida, en Jane Castillo.

Speciaal voor geïnteresseerden die een opleiding in de kunsten overwegen, verzorgen IBB-studenten Jane Castillo en Stephanie De Araujo op vrijdag 22 november en vrijdag 13 december rondleidingen door de expositie, waarbij ze hun ervaringen en inspiratie delen.

Bosch Parade

De Bosch Parade, een spectaculaire en theatrale kunstmanifestatie op het water in Den Bosch, viert dit jaar zijn tiende editie, geïnspireerd door de werken van Hieronymus Bosch. Het thema van dit jaar, Your Contemporary Demons, onderzoekt de innerlijke demonen en samenwerkingsprocessen van kunstenaars. Introspectives, dat eerder in Nederland te zien was, reist nu door naar Curaçao, waar het kunstenaars en studenten de kans biedt om hun inzichten en persoonlijke groei te delen in een unieke artistieke dialoog.

