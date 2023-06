Titelhouder VS start Gold Cup met lastig gelijkspel tegen Jamaica

De Amerikaanse voetbalploeg heeft moeite gehad om het openingsspel van hun titelverdediging in de Gold Cup tegen Jamaica te winnen. Met een late gelijkmaker van Brandon Vazquez in de 88e minuut in Chicago, kwam het duel op een 1-1 eindstand. Jamaica had eerder de score geopend in de 13e minuut, dankzij Damian Lowe.

Jamaica had een kans om hun voorsprong te vergroten in de 29e minuut, maar Leon Bailey kon de strafschop niet verzilveren. De andere teams in de poule van de VS en Jamaica zijn Trinidad en Tobago en Saint Kitts en Nevis. De top twee teams van deze poule gaan door naar de kwartfinales.

Het Amerikaanse team voor de Gold Cup bevat weinig spelers die momenteel actief zijn in Europa, waaronder voormalig Ajax-speler Sergino Dest, die drie wedstrijden geschorst is na een rode kaart in de wedstrijd tegen Mexico in de Concacaf Nations League.

De Gold Cup is het kampioenschap voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Sinds 2021 doet Qatar als gastland mee aan het toernooi. Dit gelijkspel is een onverwachte start voor de titelhouder en toont aan dat de concurrentie in het toernooi sterk is.