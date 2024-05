Onderwijs Tito Doran van Albert VSBO in top 10 beste leraren Dick Drayer 30-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Meester Gilliard (Tito) Doran van het Dr. Albert Schweitzer College VSBO in Parera is genomineerd als een van de top 10 beste leraren van het jaar. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een leraar van Curaçao is genomineerd en zich in de top 10 bevindt van deze prestigieuze competitie, die plaatsvindt in Nederland.

De verkiezing Leraar van het Jaar wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Leraren van het Jaar. Het bestuur bestaat uit leraren die zelf ook Leraar van het Jaar zijn geweest. In 1999 is de eerste verkiezing georganiseerd voor de Leraar van het Jaar in het voortgezet onderwijs om het beroep op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

De volgende stap is om de top 3 te selecteren, en in oktober wordt de winnaar van de Leraar van het Jaar-competitie bekendgemaakt.