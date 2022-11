TNO: mensen op Curaçao haken af op de arbeidsmarkt door slecht vervoer

WILLEMSTAD – In de meer afgelegen delen van Curaçao zie je dat mensen dreigen af te haken op de arbeidsmarkt, doordat ze er te lang over doen om op hun werk te komen of omdat het vervoer te onbetrouwbaar is of omdat ze een te groot gedeelte van hun inkomen eraan kwijt zijn.

Dat constateert TNO-Onderzoeker Marieke van der Tuin. Zij doet namens TNO Nederland onderzoek op Curaçao naar mobiliteitsarmoede. Deze vorm van armoede ontstaat wanneer groepen mensen beperkt toegang hebben tot vervoersmiddelen en mobiliteitsvoorzieningen.

TNO zegt dat het begrip ook breder geïnterpreteerd kan worden. Het raakt ook aan bereikbaarheidsarmoede: hoeveel moeite moet je doen om basisvoorzieningen als een supermarkt te bereiken? En betaalbaarheid van vervoer: hoeveel procent van je inkomen moet je aan mobiliteit besteden? Daarnaast kunnen mensen ook door gezondheidsproblemen, of een taalachterstand beperkt worden in hun mobiliteit.

“Naast traditionele indicatoren als reisafstand en -tijd hebben we ook gekeken naar de bereikbaarheid van werk en basisvoorzieningen als scholen, en de impact op bevolkingsgroepen”, zegt Van der Tuin.

“Stoppen met werken is vaak geen optie, waardoor mensen gedwongen worden om hoge kosten te maken zodat hun financiële situatie flink verslechtert. Ook lopen vrouwen veiligheidsrisico’s als er ’s avonds ineens geen bus blijkt te rijden.”

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen, zoals elektrificatie, negatief doorwerken op de welvaartskloof. “De hogere inkomens profiteren van goedkope groene stroom uit zonnepanelen, terwijl lagere inkomens die stap niet kunnen zetten en aangewezen zijn op duur openbaar vervoer of kostbare brandstof. De les die je hieruit kunt trekken, is dat de overheid oog moeten houden voor achterblijvers in de energietransitie en ze moeten helpen om ook die stap te zetten”, concludeert Van der Tuin.

Het Openbaar Vervoer op Curaçao mist dynamiek om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat bleek eerder al uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

ABC busbedrijf rijdt al 45 jaar lang dezelfde routes ondanks de opkomst van nieuwe wijken en bedrijfsterreinen. Bovendien zijn de routes nog steeds stadgericht. Wil je van één wijk naar de andere reizen, dan moet je via Punda. Bijna tienduizend mensen maken elke dag gebruik van de konvoois, zoals de bussen van ABC in de volksmond heten.