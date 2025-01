Evenementen Toastmasters Clubs Curaçao organiseerden gezamenlijke speechwedstrijd Redactie 14-01-2025 - 1 minuten leestijd

Winnaars Ludson Valks, Miloushka Rosario en Lorna Fraai-Browne

WILLEMSTAD – De Baden Powell Toastmasters Club en Toastmasters Club Pabou hebben afgelopen zondag een gezamenlijke speechwedstrijd georganiseerd bij het JCC in Willemstad. De zaal was gevuld met enthousiaste toeschouwers, terwijl deelnemers met het thema A voyage to discovery de strijd met elkaar aangingen.

De wedstrijd werd geleid door Toastmaster John Damberg als wedstrijdvoorzitter en Fabiola Cleofa, een ervaren jurylid binnen de organisatie. Leden van beide clubs namen deel aan verschillende categorieën, waaronder de International Speech Contest, Evaluation Contest en Table Topic Contest.

Bij de Baden Powell Toastmasters Club gingen onder andere Miloushka Rosario en Regis Mercera met de prijzen naar huis. De Toastmasters Club Pabou kende Ludson Valks als een van de winnaars in meerdere categorieën.

Het evenement stond in het teken van persoonlijke ontwikkeling en het thema van dit jaar: Challenge your limits voor Baden Powell en Un horizonte nobo voor Pabou. De winnaars nemen het in februari op tegen andere deelnemers tijdens de Area 4-wedstrijd.

Toastmasters International is een wereldwijde organisatie die leden traint in spreken in het openbaar en leiderschapsvaardigheden.