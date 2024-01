Toegangsprijzen voor natuurgebied Jeremí/Lagun voordeliger voor lokale bewoners

WILLEMSTAD – Vanaf vandaag zijn de nieuwe toegangsregels van kracht voor bezoekers van het natuurgebied rond Jeremí/Lagun. Carmabi, de beheerder van dit gebied, heeft besloten om een onderscheid te maken in toegangsprijzen voor lokale bewoners en toeristen.

Lokale bewoners die een sédula kunnen tonen, betalen slechts twee gulden per persoon. Voor toeristen is de toegangsprijs vastgesteld op 25 gulden per persoon. Deze kosten kunnen worden voldaan bij het ticketkantoor van het Christoffel Park.

Hoewel deze prijzen al eerder golden, heeft Carmabi deze in het verleden niet consequent gehandhaafd. Met de nieuwe regels wil Carmabi strenger toezien op de naleving en de bekendmaking dient als een officiële aankondiging aan het publiek.

De opbrengsten van de toegangsgelden worden gebruikt voor onderzoek in het gebied, zowel door lokale wetenschappers als door internationale experts. Het primaire doel is een dieper begrip van de natuur te verkrijgen om effectieve maatregelen te kunnen nemen voor de bescherming en het behoud van het lokale ecosysteem. Een deel van de inkomsten wordt ook toegewezen aan de educatieve afdeling van Carmabi, met als doel schoolkinderen te onderwijzen over de waardevolle lokale natuur.