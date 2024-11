Politie en Justitie Toekomst criminele organisatie No Limit Soldiers onzeker Dick Drayer 09-11-2024 - 4 minuten leestijd

Shurandy Tyson (l) en Urvin Nuto Wawoe (r)

WILLEMSTAD – Volgens Insight Crime is de toekomst van de criminele organisatie No Limit Soldiers onzeker na arrestaties van zijn leiders. De misdaadsite schreef een special over de internationale tak van bende van Koraal Specht.

De No Limit Soldiers (NLS), een criminele organisatie die ooit begon als een buurtbende, ziet zijn toekomst steeds onzekerder worden na een reeks arrestaties van de hoofdleiders. De organisatie, die zich sinds de vroege jaren 2000 ontwikkelde tot een netwerk voor cocaïnesmokkel naar Europa, is sterk verzwakt door recente juridische acties in Curaçao, Nederland, de Dominicaanse Republiek, Dubai en andere landen.

De NLS werd voor het eerst genoemd in een studie uit 2009 en had een oorsprong als een kleine jeugdgroep op Curaçao. Maar de groep groeide snel uit tot een speler in de cocaïnehandel en begon in 2012 drugs te smokkelen naar Nederland, deels door het omkopen van luchthavenpersoneel. Deze activiteiten, evenals moorden en openlijk geweld, trokken de aandacht van de autoriteiten in de regio.

5 mei 2013, Helmin Wiels is zojuist neegeschoten

Na de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels in 2013 – gepleegd door NLS-leden, maar zonder toestemming van de leiding – en de moord op een rivaliserende bendeleider en zijn neef in 2014, kwam de organisatie onder verhoogd toezicht van de autoriteiten. Onder deze druk vertrokken veel NLS-leiders uit Curaçao en vestigden zich elders in de regio.

Leiderschap

Shurendy Quant, ook wel bekend als “Tyson,” en Urvin Wawoe, alias “Nuto,” speelden een centrale rol in de transformatie van de NLS van een lokale jeugdgroep naar een internationaal netwerk voor drugshandel. Quant gebruikte zijn connecties in het Caribisch gebied om drugs naar Europa te smokkelen.

Na arrestaties in 2013 en 2020 bleef Quant een invloedrijke figuur in het internationale drugscircuit. Zijn tweede-in-commando, Urvin Wawoe, verplaatste de activiteiten van de NLS naar Sint Maarten en later de Dominicaanse Republiek, waar hij deelnam aan drugshandel en andere criminele activiteiten totdat hij in 2024 werd overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

NLS-leden zijn actief in landen zoals Colombia, Brazilië, Panama, Jamaica en Sint Maarten. De NLS werkte samen met enkele van de grootste misdaadorganisaties in Zuid-Amerika en breidde zijn netwerk uit tot in Europa, waar ze banden hebben met onder meer de Italiaanse ‘Ndrangheta en het Braziliaanse Primeiro Comando da Capital (PCC).

Bonden en rivalen

Documenten van het Colombiaanse Openbaar Ministerie onthullen dat de NLS nauwe banden onderhield met de Gaitanistas, een machtige criminele groep in Colombia. Daarnaast onderhield NLS-lid Anthony Rampersaud Bhajan contacten met de Colombiaanse leider Otoniel van de AGC. Bhajan werd in februari 2024 op Curaçao veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens cocaïnehandel.

Een andere bondgenoot van de NLS, Chendal Wilfrido Rosa, fungeerde als cocaïne-makelaar in Brazilië en onderhield contacten met zowel de ‘Ndrangheta als het PCC. In 2022 werd hij gearresteerd na het betalen van een undercoveragent om 1,75 ton cocaïne naar Europa te exporteren.

Ondanks hun succesvolle uitbreiding naar de internationale drugshandel, lijken de recente arrestaties van topfiguren een zware klap te zijn voor de toekomst van de NLS. De arrestaties en rechtszaken in meerdere landen hebben het leiderschap van de organisatie ernstig verzwakt, wat de toekomst van de groep onzeker maakt, volgens Insight Crime.

Urvin ‘Nuto’ Wawoe aangehouden in de Dominicaanse Republiek

