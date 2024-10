Curaçao Toekomst van Kinderoorden Brakkeput onzeker Dick Drayer 23-10-2024 - 2 minuten leestijd

Kinderoorden Brakkeput, een residentieel opvangcentrum voor jongens met complexe problemen, staan mogelijk aan de vooravond van sluiting. Dit nieuws werd bevestigd aan de Èxtra door bronnen dicht bij het proces, hoewel de directies van zowel de Kinderoorden Brakkeput als de overnemende organisatie Fundashon Guia, Eduká i Forma (FGEF) hierover geen details willen delen.

Kinderoorden Brakkeput bieden intensieve begeleiding en behandeling aan jongens in de leeftijd van zes tot achttien jaar, die kampen met een combinatie van ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen. De instelling heeft een capaciteit voor 52 jongeren, met daarbij ook speciale voorzieningen voor kritieke situaties. Doel van de begeleiding is om de jongeren op een punt te brengen waar zij zelfstandig in de samenleving kunnen functioneren.

Volgens ingewijden vindt deze sluiting plaats in lijn met het beleid van de overheid om vergelijkbare zorginstellingen te clusteren. Dit moet leiden tot efficiënter beheer en lagere kosten. FGEF, dat ook verantwoordelijk is voor Huize St. Jozef, Kas Bruder Pius en Huize Rose Pelletier, neemt de taken en begeleiding over. Deze instellingen richten zich respectievelijk op jonge kinderen met sociale en psychische problemen, op meisjes in een onveilige thuissituatie en op tijdelijke opvang voor tienermoeders in nood.

Hoewel de directie van de Kinderoorden Brakkeput nog in overleg is met de betrokken partijen, verzekeren de vakbondsvertegenwoordigers dat al het personeel recht krijgt op een uitbetaling van hun vergoedingen en dat zij waar mogelijk overgeplaatst worden naar FGEF.

De overnameplannen van FGEF en de mogelijke sluiting van de Kinderoorden Brakkeput zijn in overeenstemming met de bredere doelstellingen van de overheid om zorgorganisaties te herstructureren en de kosten te verlagen. Beide organisaties worden gefinancierd door de overheid, en de samenvoeging zou moeten bijdragen aan een meer gestroomlijnd zorglandschap.

