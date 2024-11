Politie en Justitie Toename diefstal geiten en vlees op Bándabou Redactie 27-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie waarschuwt veehouders in Bándabou voor een toename van diefstal van geiten en vlees. Het aantal meldingen van deze diefstallen neemt toe. Het publiek wordt gevraagd alert te zijn en verdachte activiteiten direct te melden.

De politie vraagt bewoners extra aandacht te besteden aan onbekende voertuigen en personen die zich regelmatig in de buurt van veehouderijen ophouden. “Probeer voertuigen en personen zo goed mogelijk te identificeren en geef alle details door aan de politie,” aldus een woordvoerder. Meldingen kunnen worden gedaan via het centrale politienummer 917 of direct bij het politiebureau in Barber via 724-6900 of 724-6905.

De politie benadrukt dat meldingen essentieel zijn voor het aanpakken van deze diefstallen. “Door verdachte situaties te melden, krijgen we een beter beeld van wat er gebeurt in de omgeving waar mensen wonen, werken en reizen,” stelt de politie.

