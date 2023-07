Toename diefstal koperen stroomkabels

WILLEMSTAD – Curaçao wordt geplaagd door een toename van stroomkabeldiefstallen, wat resulteert in ernstige overlast en stroomuitval bij huishoudens. Aqualectra, de lokale elektriciteitsleverancier, heeft in de afgelopen maand een verontrustende toename van dit soort diefstallen waargenomen, voornamelijk op plekken met weinig verkeer.

De recente toename in kabeldiefstallen is ongekend, nadat er een lange periode zonder deze specifieke vorm van criminaliteit was. Getroffen gebieden zijn onder andere Pannekoek, Seru Machu, Zuid Choloma, Sabana Baka, Seru Kloof, Ronde Klip, Montaña en Fuik. Het lijkt erop dat de dieven zich onverschillig tonen voor de risico’s die zij lopen door deze illegale handelingen, aldus de politie.

De dieven blijken niet alleen onwettig stroom te stelen, maar veroorzaken ook grote ongemakken voor de inwoners en brengen onnodige kosten voor Aqualectra met zich mee. Huizen worden zonder stroom achtergelaten totdat de maatschappij de mogelijkheid heeft de gestolen kabels te vervangen.

Zowel Aqualectra als de politie hebben aangekondigd hard op te treden tegen deze diefstallen. Het publiek wordt verzocht om verdachte activiteiten of voertuigen te melden, net als illegale aansluitingen voor water en elektriciteit.

De regering van Curaçao heeft 79 miljoen gulden vrijgemaakt voor de verhoging van salarissen van ambtenaren en onderwijspersoneel in 2024 en 2025. Dit bedrag is bedoeld voor de indexering, de loontrede en de zogenaamde ‘lumpsum’. Er moet nog onderhandeld worden over hoe deze betalingen plaats zullen vinden.

Financiënminister Javier Silvania maakte het nieuws bekend op zijn sociale media pagina. De 79 miljoen is gereserveerd op de meerjarenbegroting van het land en bedoeld voor ambtenaren en onderwijspersoneel.

Minister Silvania roept de ambtenarenbonden op om samen met zijn collega-minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio ‘Kid’ Martina, in gesprek te gaan over hoe de uitbetaling gerealiseerd zal worden. Deze gesprekken vinden plaats in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken.

De loontrede, een periodieke salarisverhoging die wordt toegekend na een positieve beoordeling, vormt een onderdeel van de betalingen. Maar momenteel is er geen goedgekeurd functiebeoordelings- en functiewaarderingssysteem voor de ambtenaren van Curaçao. In het verleden werd de loontrede steevast uitbetaald, zonder dat er een beoordeling had plaatsgevonden. De huidige regering wil deze praktijk stopzetten.

Oud-voorzitter van de vakbond STrAF, Wim van Lamoen, die nauw betrokken is bij onderhandelingen met de overheid, reageert sceptisch op de verklaringen van Silvania op sociale media. “Het is en blijft een wassen neus. Hij heeft het over een meerjarenbegroting. Het enige wat voor mij telt, is de begroting die door de Staten is goedgekeurd,” aldus Van Lamoen.

Silvania countert dat in de begroting die vorig jaar december door de Staten is aangenomen, ook de meerjarenbegroting is opgenomen. “Deze bedragen staan ook in die begroting vermeld. Het gaat nu niet om een wensbegroting, maar een begroting die al in december 2022 is goedgekeurd door het parlement van Curaçao,” verdedigt hij. Hij haalt ook aan dat de begroting 2024 twee weken geleden door de Raad van Ministers is aangenomen.

Van Lamoen heeft daarnaast kritiek op de oproep van Silvania dat BPD-minister Martina met de vakbonden om de tafel moet gaan zitten om te onderhandelen over de uitbetalingen. “Het Ambtenarenoverleg is niet bedoeld voor onderhandelingen over betalingen. Dit overlegplatform van de overheid en ambtenarenbonden is bedoeld om te praten over de rechtspositie,” aldus Van Lamoen.