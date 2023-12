Toename onverzekerde auto’s betrokken bij ongevallen op Curaçao

WILLEMSTAD – 28 procent van de voertuigen die betrokken raken bij een ongeval heeft geen autoverzekering. Dat meldt Forensys Curaçao. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2022, toen dit percentage nog bijna zestien procent was.

In 2022 registreerde Curaçao ruim tienduizend verkeersincidenten met schade waarbij bijna 19.000 auto’s betrokken waren. Volgens de jaarlijkse cijfers van Forensys, dat schademeldingen registreert in opdracht van de verzekeraars, rijden er ruim 88.000 verzekerde auto’s rond op het eiland.

De politie van Curaçao heeft vorig jaar meer dan achttienduizend verkeersboetes uitgeschreven, vooral voor het ontbreken van de benodigde documenten, waaronder verzekeringspapieren. Dit soort overtredingen vormt bijna 78 procent van alle uitgeschreven processen-verbaal.

Opmerkelijk is dat de gemiddelde politieagent op straat zelden een boete uitdeelt. Uit de cijfers blijkt dat dit slechts om ongeveer 500 boetes gaat.

Politiek

Politieke actie blijft uit ondanks de belofte in 2015 om wetgeving tegen bijvoorbeeld alcoholgebruik in het verkeer op orde te hebben. Volgens het OM zou streng optreden tegen rijden onder invloed snel effect kunnen hebben, maar honderden doden later wacht men nog steeds op politieke stappen.

Gebrek aan geld of politieke wil om beschadigde wegen en verkeersborden te repareren speelt een rol. Ook bij nieuw asfalt wordt vaak vergeten nieuwe wegmarkeringen aan te brengen wegens het ontbreken van budget, althans dat zegt diezelfde overheid.

Snelheidscontroles worden niet uitgevoerd en flitspalen zijn nutteloos doordat de politiek weigert kentekenaansprakelijkheid wettelijk te verankeren.