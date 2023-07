Toename van het aantal behandelingen in Horacio Oduber Hospital Aruba

ORANJESTAD – Het Horacio Oduber Hospital in Oranjestad heeft in de maand juni 873 patiënten opgenomen, 33 meer dan de maand mei. Verreweg het grootste gedeelte, bijna 61 procent (529) waren spoedgevallen. In een kwart van de gevallen (210) ging om geplande opnames. 134 patiënten werden via de polikliniek opgenomen.

Wie in het ziekenhuis terecht komt, blijft daar gemiddeld 4,3 dagen. Verreweg de meeste bedden zijn in gebruik, de bedbezettingsgraad was bijna 98 procent. Dat was in mei net iets meer dan 92 procent.

De toename van de patiënt-aantallen is terug te zien in diverse afdelingen van het ziekenhuis. In juni werden er in totaal 648 operaties uitgevoerd. Verder verwelkomde het ziekenhuis 75 nieuwe levens, bestaande uit 42 jongens en 33 meisjes. 223 mensen kwamen langs om bloed te doneren aan de Bloedbank.

Het ziekenhuis zag in juni ruim 3.800 patiënten, van wie bijna 2.200 geen spoedgevallen waren, maar doorgaans patiënten van huisartsen of waarnemende artsen.

De specialisten van het Horacio Oduber Hospital voerden in juni in totaal bijna 7.500 poliklinische consulten uit, tegenover 7.000 in mei. De radiologieafdeling voerde bijna 5.200 tests uit, zoals CT-scans, MRI’s en meer. In totaal bezochten ruim elf duizend mensen het LABHOH voor hun tests en 862 patiënten mochten in juni weer naar huis.