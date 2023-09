Toename visumaanvragen Venezolanen bij Amerikaans consulaat

WILLEMSTAD – Het Amerikaanse consulaat op Curaçao heeft de afgelopen drie maanden een aanzienlijke toename van het aantal visumaanvragen van Venezolanen ervaren. Volgens bevestigde informatie van het Amerikaanse consulaat werden er 871 visumaanvragen ingediend door Venezolanen in deze periode, wat neerkomt op 44% van het totale aantal aanvragen.

De stijging van het aantal aanvragen wordt toegeschreven aan verschillende factoren. Nadat het consulaat eerder beperkte visa aanbood aan aanvragers met minstens 10 jaar verblijf in het Koninkrijk der Nederlanden, zoals Curaçao, heeft het zijn procedures gewijzigd om gelijk te zijn aan andere consulaten wereldwijd.

Heropening grens

Zo steeg de vraag naar visa sterk sinds de heropening van reguliere vluchten tussen Venezuela en Curaçao na de heropening van de grens.

Het Consulaat begon niet-immigrantenvisa zoals H1B- en E Treaty Trader-visa aan te bieden. Ze versoepelden ook de vereisten voor verblijf voor aanvragers die afspraken wilden maken op Curaçao.

De genoemde visa zijn twee verschillende soorten Amerikaanse visa die aanvragers de mogelijkheid bieden om tijdelijk in de Verenigde Staten te wonen en te werken voor specifieke doeleinde.

Wachttijden

Omdat Venezuela geen Amerikaanse ambassade meer heeft en de wachttijden in Bogotá meer dan een jaar kunnen bedragen, hebben veel Venezolanen, vooral degenen die hun visa moeten vernieuwen, afspraken gemaakt bij het Amerikaanse consulaat op Curaçao.

Voorheen moesten aanvragers naar Lissabon, Madrid of de Dominicaanse Republiek reizen om een visumaanvraag in te dienen of hadden ze geen andere optie om hun visa te vernieuwen.

Wat betreft de nationaliteit van de aanvragers, de statistieken laten het volgende zien:

Tabel 1

Nederlands paspoort

Het aantal Venezolaanse aanvragers is dramatisch gestegen, maar dat geldt ook voor het aantal visa dat het consulaat heeft verstrekt. Zo maken bijvoorbeeld houders van een Nederlands paspoort nu 13 procent uit van onze aanvragers.

Als de aantallen van de afgelopen drie maanden aanhouden, loopt het aantal Nederlandse aanvragers richting de duizend of meer, een stijging van ongeveer 25 procent.

Het consulaat heeft ook een extra dag voor visumafspraken toegevoegd, en afgelopen augustus was de eerste maand ooit waarin zij meer dan duizend visumaanvragen verwerkten.

Ter vergelijking: in het kalenderjaar 2018 was dat aantal 3.153 visa. Dit betekent dat het Consulaat in slechts één maand bijna een derde heeft verwerkt van wat ze normaal gesproken in een jaar zouden doen.

Online

Tot nu toe is het Consulaat naar eigen zeggen uitgerust om de toestroom van visumaanvragen die binnenkomen, te beheren. Washington heeft de toegenomen werklast opgemerkt, en hierdoor is het Consulaat toegelaten tot de Global Support Services, wat hun dienstverlening stroomlijnt en aanvragers in staat stelt om online voor afspraken te betalen.

Dit vergroot de efficiëntie van hun operaties aanzienlijk. “We zijn van plan om ergens begin volgend jaar over te schakelen naar dit nieuwe systeem, en daarom kunnen we voorlopig geen afspraken plannen voorbij januari 2024.”

De Amerikanen hebben ook een versneld afspraaksysteem geïmplementeerd, waardoor zij gemakkelijker direct afspraken beschikbaar kunnen stellen voor aanvragers in het Nederlandse Caribisch gebied die hun ESTA hebben geannuleerd, naar de VS reizen voor een noodgeval, of naar de VS reizen voor studie- of werkvisa.

En na verloop van tijd verwachten we meer middelen te ontvangen in Curaçao naarmate we groeien. Een voorbeeld hiervan is de bouw van het nieuwe consulaatgebouw.