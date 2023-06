Toenemende vergrijzing op Curaçao onder druk: noodzaak tot aanpassing pensioenstelsel

WILLEMSTAD – De vergrijzing op Curaçao neemt toe. Jongeren verlaten het eiland. En meer mensen vertrekken dan er komen. De ‘grijze druk’ groeit. Dat zegt Raul Henriquez, directeur/algemeen secretaris van de Sociaal-economische Raad SER van Curaçao.

Henriquez sprak op de conferentie ‘Langer leven, langer werken’ over toekomst van het pensioenstelsel. De conferentie vond eind juni plaats op de Universiteit van Curaçao. Hij wees op de druk op het pensioenstelsel. Door vergrijzing, ontgroening en emigratie moet een grotere groep gepensioneerden door steeds minder werkenden worden onderhouden. Innovatieve en structurele oplossingen zijn noodzakelijk, aldus Henriquez. Het pensioenstelsel moet duurzaam blijven. Maar de economische vitaliteit van Curaçao moet ook behouden blijven.

De SER-directeur ziet kansen voor verbetering in de aanvullende pensioenregelingen. Maar hij waarschuwt ook. Het niet betalen van de AOV-premie ondermijnt de stabiliteit van het pensioenstelsel.

Een uitgebreid beleidskader moet daar verandering in brengen. Henriquez ziet noodzaak in diverse interventies. Zo kan de financiële duurzaamheid van het pensioenstelsel gewaarborgd blijven. Hij pleit ook voor het verhogen van de AOV-leeftijd vanaf 2030. Het uiteindelijke doel is volgens hem duidelijk. De waardigheid en het welzijn van de oudere bevolking op Curaçao moet gegarandeerd blijven. Henriquez onderstreept het belang van erkenning voor de bijdragen van senioren. Zij verdienen een waardig leven na hun pensionering. En ook de meest kwetsbaren verdienen zorg.

De SER-directeur refereert aan een studie van zijn eigen organisatie. Daarin wordt de rol van migratie en demografische veranderingen op de AOV benadrukt. Daarnaast sprak hij over de noodzaak van analyse op de wettelijk basispensioen.

Er moet volgens de SER actie ondernomen worden om het pensioenstelsel op Curaçao toekomstbestendig te maken. En dat vraagt volgens Henriquez om gezamenlijke inspanning. “Voor een duurzaam en rechtvaardig pensioensysteem voor iedereen.”