Toerisme Bonaire neemt weer toe

KRALENDIJK – Bonaire maakte een groei door van 3,4 duizend bezoekers in april naar 9,1 duizend bezoekers in juni. Op Bonaire nam het toerisme sinds afgelopen november weer geleidelijk toe, maar door de nieuwe coronamaatregelen in januari begonnen de toerismecijfers weer te dalen.

Door de reisrestricties die in vele landen gelden, is het aantal Nederlandse reizigers flink toegenomen, van zo’n 57 procent in 2019 naar 75 procent in 2021. Het aantal Amerikaanse bezoekers nam daarentegen sterk af, van 25 procent in 2019 naar negen procent in 2021

