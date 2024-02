Toerisme Curaçao groeit in januari met 27 procent

WILLEMSTAD – Het aantal verblijfstoeristen is afgelopen maand met 27 procent gegroeid in vergelijking met januari vorig jaar. In totaal verwelkomde Curaçao ruim 60.000 verblijfstoeristen, waarmee het eiland zich volgens Het Curaçao Toeristen Bureau CTB als een uiterst populaire reisbestemming profileert.

Europa staat aan de leiding met een indrukwekkend aandeel van 42 procent, wat de aanhoudende aantrekkingskracht van Curaçao onder Europese reizigers benadrukt. Noord-Amerika volgt met 31 procent, gedreven door de populariteit van Curaçao onder bezoekers uit de Verenigde Staten en Canada. Latijns-Amerika draagt substantieel bij met twintig procent, wat de toenemende aantrekkingskracht van het eiland onder Zuid-Amerikaanse bezoekers aangeeft. Het Caribisch gebied, hoewel een kleiner deel van het totaal, speelt nog steeds een significante rol met vier procent van de bezoekers in januari.

Top 5

Nederland, als primaire markt, zag een aanzienlijke groei van twaalf procent, met een totaal van ruim 22.000 verblijfstoeristen. Directe vluchten vanuit Amsterdam, aangeboden door KLM, TUI, en Corendon, hebben cruciaal bijgedragen aan deze groei. Ongeveer 22 procent van de Nederlandse bezoekers komt uit Noord-Holland, 20 procent uit Zuid-Holland, en 13 procent uit Noord-Brabant.

De Verenigde Staten noteerden een opmerkelijke toename van 23 procent, met ruim 13.000 verblijfstoeristen in januari. Extra vliegcapaciteit vanuit Charlotte met American Airlines, Atlanta met Delta, en New York met JetBlue heeft bijgedragen aan deze sterke prestatie.

Een constante groei wordt verwacht gedurende het hele jaar vanuit de VS, met plannen om marketinginitiatieven te maximaliseren en de samenwerking met belanghebbenden te versterken voor een duurzame groeistrategie.

Canada bereikte een historisch hoogtepunt door voor het eerst de 5.000 verblijfstoeristen in één maand te overschrijden. Dit is een positief resultaat van een consistente marketingstrategie gecombineerd met een toename in vliegcapaciteit. Vorig jaar januari werd een aantal van ruim 4.000 Canadese bezoekers geregistreerd.

Uit Colombia kwam een significante groei van 88 procent in het aantal verblijfstoeristen, met een totaal van ruim 4.700 bezoekers. Brazilië toonde het hoogste groeipercentage met een buitengewone toename van 172 procent vergeleken met januari vorig jaar, met in totaal ruim 3.600 Braziliaanse vakantiegangers.

Directe vluchten tweemaal per week met Azul, samen met extra vliegcapaciteit vanuit Bogotá en Panama, hebben bijgedragen aan dit wat CTB noemt: fenomenale succes. Vorig jaar januari werden ruim 1.300 Braziliaanse bezoekers geregistreerd.