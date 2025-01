Toerisme Toerisme Curaçao groeit met twintig procent in 2024 Dick Drayer 14-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft in 2024 een recordaantal van net iets meer dan 700.000 verblijfstoeristen verwelkomd. Dit betekent een groei van twintig procent ten opzichte van 2023, een stijging met bijna 118.000 extra bezoekers. Inclusief dagtoeristen en cruisepassagiers kwam het totaal aantal toeristen op ruim anderhalf miljoen.

De Curaçaose toeristenorganisatie CTB schrijft deze groei toe aan haar eigen strategische inspanningen om het eiland zichtbaar te houden in belangrijke markten, zoals Nederland, de Verenigde Staten en Colombia. De slogan Feel it for yourself zou een succesformule zijn om reizigers aan te trekken, aldus CTB.

December

In december brak Curaçao een nieuw record door voor het eerst meer dan zeventigduizend verblijfstoeristen in één maand te verwelkomen. Het totaal kwam uit op bijna 74.000, een toename van zestien procent in vergelijking met december 2023. De groei werd vooral gestimuleerd door een groter aantal vluchten uit Nederland, de Verenigde Staten en Colombia.

Nederland was opnieuw de belangrijkste markt met ruim 25.000 bezoekers, een stijging van negen procent vergeleken met 2023. Gemiddeld verbleven Nederlandse toeristen bijna veertien nachten op het eiland.

De Verenigde Staten kende de grootste relatieve groei, met een toename van dertig procent naar iets meer dan 19.000 bezoekers. De meeste Amerikaanse toeristen kwamen uit staten als New York, Florida en Texas en verbleven gemiddeld ruim zes nachten.

Colombia, de derde grootste markt, leverde ruim 5.000 bezoekers. Dit is een lichte daling van één procent ten opzichte van december 2023. Colombianen verbleven gemiddeld zeven nachten op Curaçao.

Met deze cijfers laat Curaçao zien dat het eiland aantrekkelijk blijft voor toeristen uit diverse markten, mede dankzij verbeterde vliegverbindingen en gerichte promotiecampagnes, aldus het CTB.