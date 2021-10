Toerisme op Aruba herstelt goed

56 Gedeeld

WILLEMSTAD – In de maand september kwamen ruim 60 duizend toeristen naar Aruba. Dat is lager dan verwacht, vanwege een negatief reisadvies van Amerika. De meeste toeristen op ons buureiland komen uit de Verenigde Staten.

Aruba verwacht dat het aantal verblijfstoeristen nu weer omhoog gaat omdat de coronacijfers al drie maanden op rij dalen. De bezoekerscijfers laten zien dat er dit keer opvallend veel toeristen uit Nederland naar Aruba kwamen. Ook het aantal bezoekers uit Colombia steeg flink. In de aanloop naar het hoogseizoen en met de komst van meer vliegtuigen naar het eiland is Aruba positief gestemd dat het toerisme snel weer op het oude niveau is.

