Toerisme op Curaçao gaat beter dan verwacht, maar duurdere dollar kan roet in het eten gooien￼

Door Caribisch Netwerk | Oscar van Dam

Het toerisme op Curaçao doet het na twee slechte corona-jaren beter dan verwacht. Maar de dure dollar kan roet in het eten gooien. “Het zal zeker gevolgen hebben voor het toerisme. De vraag is: hoe groot zijn de gevolgen?”

In de maand juni bracht een recordaantal van ruim 9.500 Amerikanen een bezoek aan Curaçao. In totaal kwamen er 37.541 toeristen. Het toerismebureau van het eiland meldt trots dat het voor het eerst is dat er in de laagseizoenmaand zulke hoge bezoekersaantallen worden gemeld.

De Europese toeristen zijn ook belangrijk voor Curaçao. Daarvan betrof het 15.000 bezoekers uit Nederland; 13 procent meer dan in juni 2019. Zo’n 1.800 vakantiegangers uit Duitsland en België vlogen de afgelopen maand naar het eiland.

Het zijn mooie cijfers voor het eiland dat het toerisme door coronamaatregelen flink zag afnemen in 2020 en 2021. Curaçao heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 96 procent van de toeristenaankomsten teruggekregen. Het afgelopen half jaar bezochten 227.000 reizigers Curaçao.

Goed en slecht nieuws

De cijfers zijn hoger dan verwacht en dat is goed nieuws, stelt de Kamer van Koophandel Curaçao. Toch zal volgens voorzitter Billy Jonckheer de groei de komende maanden worden beïnvloed door de sterkere dollar.

In de afgelopen twintig jaar was een euro altijd meer waard dan een dollar. In 2008 had een euro nog een recordwaarde van 1,60 dollar. De euro is nu min of meer gelijk aan de dollar. Dat betekent dat Amerikaanse toeristen in Europa aanzienlijk meer kunnen kopen met hun dollars dan een jaar geleden. Namelijk, zo’n 15 procent meer.

Voor Europeanen is een bezoek aan Amerika opeens veel duurder. Dat geldt ook voor andere landen die monetair zijn gelinkt aan de Amerikaanse dollar, zoals Curaçao.

Afzeggingen

Een eigenaar van appartementen die vooral in trek zijn bij Nederlanders, zegt ‘erg bezorgd’ te zijn over de gevolgen.“Mensen die van plan waren om later naar Curaçao te komen dit jaar, besluiten toch niet te komen.”

Volgens de beheerder zijn de kosten 25 tot 30 procent duurder dan vorig jaar. “En dat is voor veel mensen toch te gortig.”

Tegelijkertijd is de vrees dat de toenemende stroom Amerikanen weer gaat afnemen, omdat een bezoek aan Europa voor hen nu veel goedkoper is.

“Veel Amerikanen beschouwen Europa vaak als duur. Nu het goedkoper voor hen wordt, maken ze gebruik van de gelegenheid en gaan ze naar Parijs, Rome en Amsterdam in plaats van een Caribisch strand.”

Dure dollar of niet: verwachting is meer bezoek voor Curaçao

Ondernemers op Curaçao weten dat ze niets kunnen doen aan de internationale monetaire situatie. Volgens KvK-voorzitter Jonckheer is er sprake van een hoge olieprijs en een oorlog, waardoor veel handelaren geen risico willen nemen en traditiegetrouw terugvallen op de dollar. “Curaçao heeft geen enkele invloed op die situatie.’’

Hij noemt het jammer dat de stijgende lijn in het toerisme wordt bedreigd. Maar het Curaçaose toerismebureau CTB houdt de moed er in en zegt nog steeds ‘een grote vraag naar onze bestemming te zien’. Dure dollar of niet, voor de komende maanden verwacht het bureau weer hoge cijfers te kunnen presenteren.

Een rondgang rond ondernemers maakt duidelijk dat niet iedereen in de toerismesector dat optimisme deelt.